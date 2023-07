Clima | l' inviato Usa in Cina dal 16 al 19 luglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'speciale statunitense per l'emergenzatica, John Kerry, visiterà ladal 16 al 19: lo ha reso noto oggi il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente di Pechino. "Come ...

L'inviato speciale statunitense per l'emergenza climatica, John Kerry, visiterà la Cina dal 16 al 19 luglio: lo ha reso noto oggi il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente di Pechino. (ANSA)