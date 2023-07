Clima | il parlamento Ue approva posizione negoziale su legge ripristino natura

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Via libera dell’Eurocamera con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astenuti, fallito il «blitz» di destre e parte del Ppe. La Lega: maggioranza non c’è più

Via libera dell'Eurocamera con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astenuti, fallito il "blitz" di destre e parte del Ppe. La Lega: maggioranza non c'è più IlEuropeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astenuti la posizione negoziale sul regolamento sul ripristino della natura:il testo che ...... 'La lotta per ilsi fa senza ideologie. Siamo contro il radicalismo' Nature Restoration Law, ...della natura LE CRITICHE Le critiche di parte dei gruppi liberali e conservatori al...Si completa sempre di più il pacchetto europeo Fit for 55 con i nuovi obiettivi su energia eal 2030. Ileuropeo ha approvato in via definitiva in plenaria tre importanti provvedimenti: la direttiva sull'efficienza energetica, il regolamento per le infrastrutture dei ...

Il parlamento europeo approva posizione negoziale su ripristino natura Il Sole 24 ORE

Il Parlamento Europeo ha approvato la Nature Restoration Law, un'ambiziosa proposta di legge che prevede di tutelare entro il 2030 il 20 per cento della ...Dopo un duro scontro la legge sul ripristino della natura avversata dal Ppe e dalle destre ottiene il primo via libera del Parlamento europeo. Socialisti: "Respinto il boicottaggio" - Ecco tutto ciò c ...