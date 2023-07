Classifica Tour de France 2023 | Vingegaard e Pogacar divisi da 17? | lontanissimi gli altri

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’undicesima tappa deldeera sulla carta una delle più semplici del programma e non ha provocato scossoni ingenerale. I 180 km da Clermont-Ferrand a Moulins non hanno riservato particolari insidie al gruppo, anche se la pioggia ha fatto capolino negli ultimi trenta chilometri e ha generato un po’ di nervosismo. Come previsto tutto si è deciso con una volata di gruppo, dove ha primeggiato il belga Jasper Philipsen. In graduatoria tutto rimane invariato. Il danese Jonasha conservato la maglia gialla di leader con un vantaggio di 17 secondi nei confronti dello sloveno Tadej. Decisamente più attardato l’australiano Jai Hindley, terzo a 2’40” davanti agli spagnoli Carlos Rodriguez (quarto a 4’24”) e Pello Bilbao (quinto a 4’36”) e ai ...

Jasper Philipsen vince l'11esima tappa delde France 2023. Il corridore della Alpecin - Deceuninck si è imposto in volata nei 180 km da ...sua leadership nella maglia verde valida per la...MOULINS (FRANCIA) " Jasper Philipsen è il dominatore delle volate nelde France 2023. Il 25enne corridore belga della Alpecin - Deceuninck si è imposto nell'...per quanto riguarda la...de France, 11a tappa: l'ordine d'arrivo e lagenerale Results powered by FirstCycling.com

Tour de France: la classifica di tappa, la generale e le classifiche speciali Sky Sport

A Moulins il belga non ha rivali in una volata complicata e convulsa: per lui quattro successi di fila come Petacchi nel 2003. Da applausi la maglia gialla Vingegaard per come ha gestito gli ultimi 20 ...L'undicesima tappa del Tour de France 2023 era sulla carta una delle più semplici del programma e non ha provocato scossoni in classifica generale. I 180 km da Clermont-Ferrand a Moulins non hanno ris ...