(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Non c'èa intenzione di uncontrocon la magistratura. Ma poi qualcheo sospetto c'è come nel caso di Delmastro... Noi siamo garantisti verso tutti e anche con i nostri ...

Oltre a Delmastro,ha guardato al caso Santanchè su cui, ha osservato, "c'è un accanimento forse perchè è un personaggio divisivo. Ma il suo diritto a difendersi - ha precisato - è sacrosanto"...'Come governo non abbiamointeresse e nessuna volontà di creare un muro contro muro con la magistratura. Dopo di che, ... Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, ospite di ..."Come governo non abbiamointeresse e nessuna volontà di creare un muro contro muro con la magistratura. Dopo di che, ... Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, ospite di ...

Ciriani, nessun muro con le toghe ma passaggi sospetti ci sono Euronews Italiano

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Non c'è nessuna intenzione di un muro contro muro con la magistratura. Ma poi qualche passaggio sospetto c'è come nel caso di Delmastro... Noi siamo garantisti verso tutti e a ...Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, è stato ospite dell’edizione del 12 luglio di Agorà Estate, il programma ...