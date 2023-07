(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Siamo assolutamenteche lasia in. Le modifiche di ieri sono propedeutiche anche all'della quarta. Da questo punto di vista l'Italia è il Paese più avanzato in ...

"Siamo assolutamenteche la terza rata sia in arrivo. Le modifiche di ieri sono propedeutiche anche all'arrivo ... Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, ad ..."Siamo assolutamenteche la terza rata sia in arrivo. Le modifiche di ieri sono propedeutiche anche all'arrivo ... Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, ad ...

Ciriani, fiduciosi che la terza rata del Pnrr sia in arrivo Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Siamo assolutamente fiduciosi che la terza rata sia in arrivo. Le modifiche di ieri sono propedeutiche anche all'arrivo della quarta rata. Da questo punto di vista l'Italia è ...