Circumvesuviana | problemi ai passaggi a livello | stop ai treni sulla tratta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inizia una nuova giornata di disagi per gli utenti della. E per il terzo giorno consecutivo si registranoai. A segnalarlo è l’Ente Autonomo Volturno, la società di trasporti che si gestisce tra le altre le linee vesuviane su ferro, che in una nota fa sapere come ”causatecnici ai, la circolazione è momentaneamente interrotta tra Poggiomarino e Scafati”, informando che, come del resto avvenuto ieri, ”è stato richiesto un servizio di bus sostitutiviinterrotta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

tecnici ad un passaggio a livello e guasto alla linea elettrica : nuova giornata di disagi per gli utenti della. Questa mattina, infatti, come comunica l 'Ente Autonomo ...tecnici ad un passaggio a livello e guasto alla linea elettrica: nuova giornata di disagi per gli utenti della. Da questa mattina, infatti, come comunica l'Ente Autonomo ...Odissea: disservizi con il caldo asfissiante e il sole La giornata di oggi, 11 ... Nome e Cognome* Indirizzo email*super i viaggiatoriche si aggiungono ai ...

Torre del Greco, problemi tecnici e guasti elettrici: disagi in Circumvesuviana ilmattino.it

Inizia una nuova giornata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana. E per il terzo giorno consecutivo si registrano problemi ai passaggi a livello. (ANSA) ...Problemi tecnici ad un passaggio a livello e guasto alla linea elettrica: nuova giornata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Questa mattina, infatti, come comunica l'Ente ...