Circolari e documenti utili per l’inizio dell’anno scolastico 2023 24 Scaricali

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Online lee iper i Dirigenti scolastici per avviare al meglio il prossimo anno. Nella nostra sezione PLUS, dedicata agli abbonati alla rivista (La Dirigenza scolastica), troverete un canale interamente dedicato allee ai, ed i particolare un Tag dedicato aiper l’avvio del nuovo anno. L'articolo .

Con questo numero, forniamo, oltre alle indicazioni e prassi,già pronti all'uso da scaricare direttamente dalla nostra piattaforma PLUS. La pagina deiè in ...Come veniamo a sapere daiaccuratamente custoditi nell'Archivio Generale di Ateneo, nel 1994, durante il rettorato ...l'inserimento tra le tavole di piccole forme quadrate o, ...Contattaci: [email protected] I contenuti della rivista Articoli quotidiani sul lavoro dei Dirigenti, inclusigià pronti da scaricare e compilare. In aggiunta quattro numeri ...

Bonus edilizi: ecco la circolare 17/E BibLus-net

Come comportasi in caso di perdita di documenti per cause di forza maggiore: i chiarimenti delle Entrate per i comuni alluvionati e non solo ...GUBBIO – Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale nella cittadina, i carabinieri di Valfabbrica hanno fermato una vettura condotta da una trentasettenne originaria di Gubbio. A ...