Cina - Guerra dei prezzi | la tregua sulle elettriche è già finita

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Laalladeiimposta dalle autorità cinesi sul mercato delle autoè durata solo pochi giorni. La scorsa settimana, il ministero dell'Industria ha ordinato a diversi costruttori di firmare un accordo per evitare tutta una serie di pratiche commerciali e imporre l'obbligo di "mantenere una concorrenza leale", evitando di stabilire "anomali" o di affidarsi a pubblicità ingannevole. Pochi giorni dopo, però, l'associazione dei costruttori ha ritirato il suo coinvolgimento, mentre la Tesla, tra i firmatari dell'intesa, ha avviato un nuovo programma di sconti e promozioni. Il ritiro della Caam. Entriamo nel dettaglio di quanto successo negli ultimi giorni, partendo dalla decisione della China Association of Auto Manufacturers (Caam) di ritirare il suo impegno a ...

La tregua alla guerra dei prezzi imposta dalle autorità cinesi sul mercato delle auto elettriche è durata solo pochi giorni. La scorsa settimana, il ministero dell'Industria ha ordinato a diversi cost ...