Chips Act | i semiconduttori diventano “di massima importanza nazionale” grazie all’UE

(Di mercoledì 12 luglio 2023)Act: il Parlamento europeo ha adottato con 587 voti favorevoli (maggioranza schiacciante) la legge volta a sostenere l’approvvigionamento dinell’Unione Europea, gettando le basi per aumentarne la produzione e istituendo misure di emergenza. La nuova legge, già concordata dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio, ha l’obiettivo principale di creare un ambiente favorevole agli investimenti nel settore dei chip in Europa, accelerando le procedure di autorizzazione e riconoscendo la lorocritica attraverso il cosiddetto “statuto di”. Inoltre, le PMI nell’intenzione comunitaria beneficeranno di un maggiore sostegno, specialmente nella progettazione di chip, al fine di promuovere l’innovazione. Oltre 3 miliardi di ...

