Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 12 luglio 2023 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Questa sera – mercoledì 12– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il mistero di Emanuela Orlandi: parla la famiglia dopo la notizia che getta una luce sinistra sullo zioragazza scomparsa, escludendo così la pista che porta in Vaticano. Uno speciale di Chi?, con gli identikit e anche le parole del vigile che vide un uomo parlare con Emanuela poco prima di sparire. E poi, in collegamento da Firenze, parlano i genitori di Kata a un mese di distanza del rapimentobimba di cinque anni. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Contatti Abbiamo ...