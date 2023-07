Chi ha ucciso Kennedy? Kissinger casca nello scherzo e svela l' atroce verità

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Gli Usa promisero a Mosca che la Nato non si sarebbe allargata a Est” parola di Henry, l'ex diplomatico statunitense raggiunto al telefono dal duo di comici russi Vovan e Lexus. Specialisti in scherzi telefonici a personaggi famosi, i due hanno colpito ancora: spacciandosi niente po' po' di meno che per il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky hanno intrattenuto il leggendario ex segretario di Stato Usa che, a 100 anni appena compiuti, è caduto nella trappola facendo importanti ammissioni. Washington, secondo l'esperto di politica estera, aveva promesso alla Russia di non espandere la Nato ad Est, anche se si trattava di garanzie soltanto verbali: “So che è vero, ma non è mai stato scritto”, ha detto ai due comici. Mentre oggi l'amministrazione Biden fonda il suo intervento nel paese proprio sul mancato obbligo formale dell'Alleanza a non ...