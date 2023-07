Chi è Mauro Meluso | il sostituto di Giuntoli al Napoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Chi è, l’uomo a sorpresa che De Laurentiis ha nominato come nuovo direttore sportivo delIlha trovato il suo nuovo direttore sportivo:sarà ildi, come annunciato da De Laurentiis. Tra le esperienze disi contano quelle con Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Nel 2011 è il responsabile settore tecnico del Frosinone, mentre dal 2014 al 2016 è il ds del Cosenza, prima dell’approdo al Lecce (quattro stagioni) e allo Spezia (con cui rescinde nel 2021).

Classe 1965, uomo del sud, cosentino, Mauro Meluso è a sorpresa il nuovo ds del Napoli. Ha legato il suo nome al calcio come attaccante vestendo le maglie di Lazio, Cremonese, Salernitana, Monopoli, F ...Un passato in Serie B, l'impresa della salvezza con lo Spezia e il ritorno sui banchi per conquistare la Premier: la storia del successore di Giuntoli ...