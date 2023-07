Cerbero sta arrivando in Italia | ecco quando e dove si prevedono temperature da record!

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Oggi Notizie Preparate i ventagli e le bottigliette d'acqua, Caronte è in arrivo! Il caldo africano non ha intenzione di lasciarci in pace, anzi, sembra che voglia farci sudare ancora di più! Amici lettori, sembra che non ci sia tregua per noi! Dopo aver danzato con, è ora di fare un tango con Caronte, un nuovo anticiclone africano che promette di farci sudare le proverbiali sette camicie. Queste informazioni ci arrivano direttamente da Antonio Sanò, il fondatore del noto sito www.iLMeteo.it, che ha analizzato le previsioni per i prossimi giorni. Da qualche settimana a questa parte, l'sta lottando conmolto alte e un alto tasso di umidità che, come ben sappiamo, fa sembrare ancora più caldo di quanto non sia. Oggi, mercoledì 12 luglio, diverse città, tra cui Viterbo e Bologna, sono sottoposte a bollino ...