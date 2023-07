Ceppaloni | ritorna la festa del baccalà e della pizza | appuntamento il 14 e 15 luglio a Beltiglio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, dopo sei anni dall’ultima edizione, la ‘del’ in piazza Umberto I alla frazione didi. Venerdì 14 e sabato 15, dunque, piazza Umberto I ritornerà ad ospitare uno degli eventi più attesi e apprezzati sul territorio ceppalonese, e non solo. Due giorni di buon cibo accompagnati, tra l’altro, da buona musica. Per questo grande ritornodel’, saranno i ‘Live Melody Band’ il 14e l’attesissimo concerto dei ‘Tremendisti’, il 15, a far cantare e ballare tutta la piazza. L’apertura degli stand, infine, è ...