C’è una data per la vendita dei Samsung Galaxy Z Flip 5 | Fold 5 e non solo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sappiamo da tempo che ladi uscita dei5 e5 così come della serieTab S9 e delWatch 6 sia quella del 26 di giugno. Con un evento di presentazione globale,svelerà diverse nuove soluzioni hardware nel giro di un paio di settimane. Fino a questo momento, tuttavia, nulla si sapeva del momento in cui si sarebbe dato il via alle vendite degli stessi dispositivi. Un’indicazione in questa direzione proviene dall’India e possiamo anche ritenere verosimile che la stessa scelta venga poi proposta in altre parti del mondo. Secondo quanto riportato appunto, almeno in India, le vendite dei5,5 e degli altri ...