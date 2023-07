CdS – Kilman resta il primo obiettivo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) 2023-07-11 11:52:38 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Mercato con l’aperitivo, al solito albergo di Corso Vittorio Emanuele e poi a cena. Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia preparano il Napoli, lo condiscono, sale, pepe, rinnovi, acquisti e arrivederci. Le cessioni: le storie di Osimhen, Lozano e Zielinski sono da copertina, così come la sirena araba che vibra per Mario Rui dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (un sondaggio); il resto, invece, riguarda Demme, Gaetano, Zanoli, Folorunsho e Zerbin. L’affare principale, comunque, sarà la sostituzione di Kim, il difensore da inserire in un reparto più che collaudato con Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard. La lista è la solita, così come il preferito: Max, il gigante inglese di 24 anni che viene dal futsal, per gli amici calcetto. Lui piace tanto e costa tanto, il Wolverhampton vuole 35 milioni ...

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul possibile sostituto di Kim Min-Jae, difensore del Napoli ormai ad un passo dal Bayern Monaco: "Il Napoli studia la strategia migliore per strappare Kilman ...Il Napoli studia la strategia migliore per strappare Kilman ai Wolves: la prima offerta, 35 milioni di euro, è stata respinta ...