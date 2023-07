Catanzaro | c’è Krastev per la difesa | ufficiale il suo acquisto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dimo, difensore bulgaro, è un nuovo giocatore del, che ne ha annunciato l’Dimoè un nuovo giocatore del, come annunciato dallo stesso club calabro. IL COMUNICATO – L’US1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Dimo, difensore centrale classe 2003, proveniente dalla ACF Fiorentina. Di nazionalità bulgara – tra l’altro veste anche la maglia della sua nazionale –arriva in giallorosso con la formula del prestito. La sua esperienza italiana è cominciata nel 2020 quando è approdato nel settore giovanile della Viola. Lo scorso anno è stato protagonista di un brillante campionato con la Primavera 1.

Dimo Krastev, difensore bulgaro, è un nuovo giocatore del, che ne ha annunciato l'acquisto Dimo Krastev è un nuovo giocatore del, come annunciato dallo stesso club calabro. IL COMUNICATO - L'US1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Dimo Krastev, difensore centrale classe 2003,