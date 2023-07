Caso La Russa | Meloni | Solidarizzo con la ragazza | non sarei intervenuta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il premier alla fine del vertice Nato di Vilnius conferma la riforma della giustizia: "La separazione delle carriere non è una punizione contro i giudici". Su Delmastro: "Il giudice non dovrebbe sostituirsi al pm". E su Santanché: "L'avviso di garanzia un'anomalia"

Presidente del Consiglio: "Riforma non contro toghe". SulLa: "Io non sarei intervenuta" "Non c'è dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura. Chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura credo che rimarrà ...Dal Csm l'attacco al governo giuseppe salvaggiulo 12 Luglio 2023 SulDelmastro, la premier si dice "molto colpita" perché "un giudice non dovrebbe sostituirsi ai pm". E spiega: "Mi sono limita a ...Quanto alche coinvolge Leonardo La, Meloni dice 'comprendo ma non sarei intervenuta'. Quanto alSantanché osserva tra l'altro che ' si tratta di una questione complessa che non ...

Quanto al caso del figlio di La Russa accusato di violenza verso una ragazza, Meloni sostiene: "Comprendo La Russa, ma non sarei intervenuta. "Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che ...«Capisco molto bene, da madre, la sofferenza del presidente Ignazio La Russa» per il caso che vede coinvolto suo figlio Leonardo Apache, «anche se non sarei intervenuta nel ...