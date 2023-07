Caso figlio La Russa | ragazza conferma accuse di violenza nei confronti di Leonardo Apache

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La giovane di 22 anni che ha denunciato di aver subito abusi sessuali da parte diLa(CHI È),21enne del presidente del Senato Ignazio, si è recata negli uffici della polizia per l'audizione davanti ai pm di Milano e agli investigatori della Squadra Mobile, dove ha sostanzialmenteto leriportate nella denuncia persessuale. Dopo l'audizione della giovane durata oltre tre ore, gli investigatori della Squadra mobile milanese e i pm hanno ascoltato anche l'amica che andò con la giovane alla serata in discoteca, dove poi lei incontròLa. In più, sempre oggi e fino a sera, saranno sentite una conoscente che la giovane incontrò in quel locale e ...