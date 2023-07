Casilino – Bimbo di tre anni travolto da un’auto | è grave

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Undi treè statoda una automobile a Roma, non distante dall’ospedale, in via delle Capinere. Al volante dell’auto c’era una donna incinta che, fermatasi immediatamente e nonostante lo choc, ha avuto la freddezza necessaria per prendere mamma e figlio e portarli al vicino ospedale. Da lì una ambulanza ha poi portato il, in serie condizioni, al Bambin Gesù.