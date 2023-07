Carta risparmio spesa 2023 “Dedicata a te” dal 18 luglio | istruzioni complete

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) A partire dal 18i beneficiari dellariceveranno dai Comuni lesul ritiro di “a te” presso gli Uffici postali. E’ questo infatti il nome dato al card per gli acquisti dei beni di prima necessità, presentata in conferenza stampa dal governo.L’invio delle comunicazioni era inizialmente previsto per i primi giorni del mese, ma l’esigenza da parte dei Comuni di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo ha reso necessaria una proroga. A confermare la proroga è stata l’Inps con il Messaggio numero 2373 del 26 giugno. Dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso, del decreto attuativo che contiene tutte le ...