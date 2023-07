Carta risparmio spesa 2023 | chi non la riceverà | gli esclusi dalla carta “Dedicata a te”

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Manca ormai poco all’arrivo della, lasolidale istituitaLegge di Bilancio come forma di sostegno alle famiglie in difficoltà economiche. Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso è stato pubblicato il decreto attuativo della misura, mentre con il Messaggio numero 1958 del 26 maggio l’Inps ha fornito anche le istruzioni operative, ricordando che per ottenere lasolidale non sarà necessario inviare alcuna domanda.Laè stata ribattezzata dal governo “a te” e presentata nella conferenza stampa dell’11 luglio scorso. Saranno i Comuni di ...