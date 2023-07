Carolyn Smith in ospedale per il tumore | le sue parole sono un colpo al cuore per tutti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Personaggi tv.torna a parlare del: ecco come sta. L’ex ballerina di danze latino americane si è fatta conoscere dal pubblico di Rai 1 partecipando come giurata del programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Laè tornata a parlare del momento difficile che sta vivendo e non ha nascosto di aver avuto dei crolli emotivi. A marzoha annunciato che ilera tornato. Vediamo come sta ora e che cosa ha detto ai suoi sostenitori.Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”, la rivelazione disulspezza ilLeggi anche: “Verissimo”,: “Ilè tornato. Ho ...

Il tumore era tornato.aveva dato il triste annuncio a marzo scorso, tramite i suoi social. La presidente della giuria di Ballando con le stelle , nonché ex ballerina di grande talento, si è fatta risentire su ...Adesso,in ospedale per la terapia è riapparsa su Instagram con un breve video in cui ha voluto tranquillizzare tutti, confessando però che non sono stati giorni facili: Ballando con le ...L'ex ballerina e presidente della giuria di Ballando con le stelle è tornata a parlare del momento difficile che sta vivendo e non ha nascosto di aver avuto dei crolli ...

Carolyn Smith in ospedale per la chemio: "Io non mollo mai, ma ho toccato il fondo" Today.it

L’ex ballerina e presidente della giuria di Ballando ha postato su Instagram un video toccante. Parole sul tumore, la nuova cura e le speranze per il futuro."Durante l’estate prendo tempo per me, per stare a casa per mangiare bene, esercizi giornalieri, quality time con la mia famiglia" ...