Carlo si prepara così alla prima vacanza a Balmoral senza la regina Elisabetta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La, quando è scomparsa lo scorso 8 settembre, si trovava a. Non era un caso: da decenni, tra la fine di luglio e lametà di ottobre, era solita rifugiarsi nel castello scozzese per ricaricare le batterie. Adorava quei luoghi. La natura, la pace, il silenzio. La possibilità di andare a cavallo, di guidare la sua Range Rover, di partecipare a qualche battuta di caccia. In totale anonimato,i riflettori puntati addosso. Come una persona qualunque, o quasi. Il castello diresta il buen retiro dei Windsor. Anche quest’anno che la sovrana non c’è più. Certo, sarà forse più triste, per ree gli altri membri della famiglia ...