... il gesto per la mamma Sarah Ferguson dopo l'operazione per il tumore al seno: 'Cuore d'oro' La principessa Beatrice di York oltre la tradizione: in minigonna di jeans al Glastonbury Festival, ...L'Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali,Marzi : " Il servizio sanitario valdostano deve combinare la capacità di sapersi distinguere gestendo in maniera autonoma un ...Il consiglio direttivo che supporterà il presidente Caputo nel corso delmandato risulta essere così composto: vicepresidenti: Giancarlo Abete (Fidimpresa Italia) eCrosara (Neafidi); ...

Carlo, nuovo colpo basso al principe Andrea: ora rischia di perdere la sua casa delle vacanze leggo.it

La "faida" tra re Carlo e il principe Andrea continua: dopo lo sfratto (rispedito al mittente) dalla casa nella tenuta di Windsor, ora starebbero sorgendo problemi anche per quanto ...Stampa Ettore Bellelli, imprenditore agricolo di Capaccio, è il nuovo Presidente di Coldiretti Salerno. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea che questa mattina, alla presenza del direttore En ...