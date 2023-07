Carlo e Camilla in Segheria | prezzi e menù del ristorante

Leggi su milano-notizie

(Di mercoledì 12 luglio 2023)Cracco è un famoso chef italiano con una reputazione consolidata non solo per le sue eccezionali ricette e i suoi ristoranti, ma anche per la sua brillante carriera televisiva. Cracco ha guadagnato grande notorietà come uno dei giudici di MasterChef Italia e come conduttore dell’edizione italiana di Hell’s Kitchen. Per assaporare i deliziosi piatti della sua cucina, premiata con una prestigiosa stella dalla Guida Michelin, puoi scegliere di visitare ilin”, situato in via Meda 24 a Milano.Cracco eininha aperto le sue porte nel 2014 all’interno di un’antica...