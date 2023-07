(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il presidente, Andrei Kartapolov, ha dichiarato che il generale russo Sergey, che non viene visto in pubblico dalla rivolta dei mercenari Wagner, "adesso ...

Il presidente dellaDifesa della Duma, Andrei Kartapolov, ha dichiarato che il generale russo Sergey Surovikin, che non viene visto in pubblico dalla rivolta dei mercenari Wagner, "adesso è a riposo" e "per ...Mai comparso in pubblico dalla rivolta dei mercenari Wagner"Surovikin sta riposando, al momento non è disponibile", ha detto in un video sui social media ildellaDifesa della Duma Andrei Kartapolov. Alcune testate internazionali avevano ...

Capo Commissione Difesa della Duma, 'Surovikin è a riposo'

