(Di mercoledì 12 luglio 2023) Saranno gli ingegneri Maria Migliazza e Paolo Galli a fare ildomani per contoprocura di Genova nella galleria Monte Giugo, in A12, dove domenica ha preso fuoco un pullman di ...

Saranno gli ingegneri Maria Migliazza e Paolo Galli a fare il sopralluogo domani per conto della procura di Genova nella galleria Monte Giugo, in, dove domenica ha preso fuoco un pullman di turisti di rientro da una gita alle Cinque Terre. I due erano stati già nominati dai magistrati genovesi che si erano occupati dei tunnel liguri nell'...genovese condannato in primo grado a 12 anni Delitto via Polleri, possibile sconto di pena per il portuale che uccise il rivale Procura sequestra galleria: sospesi i lavori.autostrada e via ...... possibile sconto di pena per il portuale che uccise il rivale Procura sequestra galleria: sospesi i lavori.autostrada e via Aurelia Motociclista a terra in Sopraelevata: 42enne genovese ...

Caos A12: per sopralluogo nominati gli "esperti" della Bertè Giornale di Brescia

Saranno gli ingegneri Maria Migliazza e Paolo Galli a fare il sopralluogo domani per conto della procura di Genova nella galleria Monte Giugo, in A12, dove domenica ha preso fuoco un pullman di turist ...Caos autostrade. Sospesi i lavori all’interno della galleria Monte Giugo in A12, dove domenica scorsa un autobus pieno di turisti ha preso fuoco. Il sequestro della galleria, disposto ieri dalla procu ...