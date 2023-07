Cantante e showgirl pronte al GF Vip | i nomi approvati da Pier Silvio

Leggi su biccy

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Durante la presentazione dei palinsesti MediasetBerlusconi era stato chiaro sul GF Vip: “Ho visto una puntata e mi sono detto che in quel modo non andava bene. Ci sono dei limiti che non vanno superati“. E a quanto pare l’amministratore delegato di Mediaset ha preso sul serio la nuova linea che deve prendere il reality di Signorini, tanto che secondo Il Fatto Quotidianoavrebbe bocciato tutti idel possibile cast della nuova edizione del GF Vip (qui i vip in questione). In realtà pare che qualcuno si sia salvato e tra questi unae una. Unae unapassano il vaglio di. Secondo quanto riporta Tv Blog una nota ...