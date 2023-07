Cannelloni di melanzane | piaceranno proprio a tutti Hanno 150 kcal

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Se desideri servire alla tua famiglia un piatto diverso dagli altri e con i fiocchi, puoi provare a realizzare la ricetta deidi. Questisono decisamente gustosi eanche a chi non ama questo particolare ortaggio. Potrai servire questo piatto sia a pranzo che a cena e realizzare questa vera e propria leccornia sarà davvero facile. Inoltre in questa ricetta potrai utilizzare una buona crema di ricotta al posto della classica besciamella e per questo potrà mangiare una buona porzione anche chi è a dieta. Infatti il risultato di questa preparazione ti farà ottenere deidileggeri e saporiti praticamente nessuno potrà resistere alla loro vista. Vedrai che li preparerai in un attimo.di ...