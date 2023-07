"Laè motivo di mobilità attiva - spiega De Notariis - Venivano da regioni limitrofe per curarsi. Addirittura molti dall'Università di Chieti per apprenderne il funzionamento, ma, ...Il 56enne, per l'intossicazione da fumo ha avuto bisogno di un trattamento in. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni e a breve dovrebbe essere dimesso. "L'...Di converso, in un Paese intossicato da, una frazione significativa della constituency elettorale della destra, ad avviso di soyGiorgia e del suo illuminato gabinetto riformatore, ...

Camera iperbarica di Larino inutilizzata, 'manca anestesista' Tiscali Notizie

"Viene accesa da due anni ogni giorno, dal mattino al pomeriggio, ma non può essere utilizzata per mancanza di un anestesista. E' una situazione paradossale". (ANSA) ...I medici contano di farlo tornare a casa entro il fine settimana. Sarò sottoposto a una coronarografia Genova - L'autista del pullman andato a fuoco in A12 domenica scorsa sarà sottoposto questo pomer ...