Calendario Lecce Serie A | date e programma di tutte le partite | le avversarie giornata per giornata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilè chiamato a dover resettare dopo l’addio di Marco Baroni. Roberto D’Aversa è ora alla guida dei salentini, che lotteranno con le unghie e con i denti per mantenere la categoria mantenuta soltanto nelle ultime giornate lo scorso anno. Apertura abbastanza tosta per i giallorossi, che inizieranno con Lazio in casa e Fiorentina in trasferta, per essere poi seguite da tregià cruciali per la permanenza in massimacon Salernitana, Monza e Genoa. Anche perché successivamente ci saranno Juventus e Napoli in fila. Chiusura di 2023 pericolosa per i salentini con Inter ed Atalanta, entrambe lontane da casa. Il girone di ritorno si aprirà nuovamente con la Lazio, seguito poi da un altro impegno probante con la Juventus prima di una striscia di ottoin cui leproibitive ...