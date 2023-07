(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sarà la Fiorentina a tenere a battesimo il ritorno inA delche debutterà sabato 19 agosto ospitando al Ferraris i viola. Quindi due trasferte di fila – a Roma contro la Lazio e a Torino contro i granata – e la sfida ai campioni d’Italia del Napoli precedono il primo incrocio salvezza contro il Lecce al Via del Mare. Snodo cruciale tra la 12ma e la 15maquando la formazione di Alberto Gilardino affronterà nell’ordine Verona, Frosinone, Empoli e Monza. Frosinone e Verona che i rossoblù incroceranno anche, rispettivamente, al 30mo e al 31mo turno. In chiusura di stagione le trasferte sui campi di Milan (35ma) e Roma (37ma) si alterneranno ai match casalinghi con Cagliari (34mo turno), Sassuolo (36mo) e Bologna, gara conclusiva del campionato del ...

...Sampdoria vs Reggiana (4 maggio 2024) 38.a Catanzaro vs Sampdoria (10 maggio 2024) TAGS... dopo Borini i blucerchiati puntano a Cutrone, la campagna abbonamenti tocca quota 5 milaTAGScommento pirlo samp sorteggio CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Samp, svelato il: esordio in B contro la Ternana Articolo successivo, prevendita per le ...'Quando esce ilc'è sempre attesa per le partite che arriveranno. Sicuramente c'è da ...TAGS alvini commento serie b sorteggio spezia CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente, ...

Calendario Genoa Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata OA Sport

E' finito l'evento. Della Ternana non c'era nessun rappresentante. Filippo Antonelli direttore sportivo Venezia: "E' stato un cammino emozionante. Ragionando una partita alla volta abbiamo aumentato l ...Andrea Ferretti direttore sportivo Feralpisarlò: "E' molto emozionante. Per noi p la prima volta. C'è grande entusiasmo nell'iniziare questo campionato". Nella quarta giornata c'è il derby Parma-Reggi ...