Caldo oggi da Roma a Bologna | pioggia al Nord | meteo Italia 12 luglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Iltorrido innon dà tregua e anche– soprattutto tra– si profila una giornata dominata dal sole e dalle temperature altissime. Sono 8 le città da bollino rosso, assediate dall'anticiclone africano Cerbero con livello di allerta 3 per ilben oltre i 30 gradi e per i rischi legati alla salute, in particolare di bambini e anziani. La lista, monopolizzata dal Lazio, comprende, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti,, Viterbo. Condizioni più sopportabili in 5 città – Ancona, Bari, Campobasso, Pescara e Trieste – associate al bollino arancione. Per 14 capoluoghi, invece, bollino giallo: Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio ...

PALESTINA: DAL SOFFITTO PENDEVA LA "JARRAH" DI TERRACOTTA Nell'antica Palestina " ma succede spesso anche nella Palestina di- per difendersi dalsi usa l'acqua. Ci spieghiamo meglio. ...Però mi chiedo: secondo lei, mio caro Corrado, fino adle "Italie" di cui parla sono state ... Cartabianca , Che tempo che fa , Sanremo e via dicendo - Iluccide perché siamo una ...Una turista svizzera di 86 anni è morta in spiaggia a Forte dei Marmi (Lucca) nel pomeriggio nei pressi del bagno Graziella. Al 118 era pervenuta la richiesta di intervento per una persona priva di ...

Caldo, oggi picchi di 40 gradi sull'Italia: ma quanto durerà Cerbero Ecco cosa cambia nei prossimi giorni ilgazzettino.it

(Adnkronos) – Il caldo torrido in Italia non dà tregua e anche oggi – soprattutto tra Roma e Bologna – si profila una giornata dominata dal sole e dalle temperature altissime. Sono 8 le città da bolli ...Meteo per Mercoledì 12 Luglio 2023, Latina. Giornata prevalentemente calda con cielo sereno, temperature comprese tra 22 e 33°C ...