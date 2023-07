Caldo | giovedì bollino rosso in 10 città del Centro Italia

Mentre al Nord piove, l'afa, la cappa di umido e notti tropicali investono il Centro - Sud. Ma l'allerta meteo per ilin Sardegna, in vigore fino asera, nasconde una sorpresa: un nuovo anticiclone si prepara a investire l'isola già da domenica prossima, quando Caronte prenderà il posto di Cerbero . ...commenta Prosegue l'ondata diin Italia cheinvestirà soprattutto il Centro. Dieci le città per cui il ministro della Salute ha emesso un'allerta rossa: si tratta di Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, ...La prossima settimana si attendono temperature record, anche superiori all'ondata diprecedente. Bollino rosso in 10 città Trae venerdì, secondo il bollettino del ministero della ...

Il caldo aumenta, oggi e domani 8 città da bollino rosso, giovedì 10 Agenzia ANSA