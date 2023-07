Caldo | domani e venerdì 10 città da bollino rosso

...rischioper tutta la popolazione in 27 centri urbani. Agli 8 capoluoghi di provincia di oggi (Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo), si aggiungeranno, sia...AGI - Aumenta la morsa delsull'Italia, immersa in una lunga ondata di calore. Secondo il bollettino di oggi del ... il più elevato, che oggi interessa otto città, ne riguarderà 10 siache ...bollino rosso in 10 capoluoghi: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, ... soprattutto i più fragili come gli anziani, a combattere ilche sta affliggendo l'Italia, con ...

Meteo, ondata di caldo domani 12 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 8 città Fanpage.it

ROMA – Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso del ministero della Salute che nel suo bollettino sulle ondate di calore indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione in 27 cen ...Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso del ministero della Salute che nel suo bollettino sulle ondate di calore indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione in 27 centri urb ...