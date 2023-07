Calderoli tira dritto sull’autonomia differenziata ma intorno c’è un fuoco di fila di voci contrarie

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il processo di autonomia, voluto fortemente dal ministro Robertoe dal suo partito – la Lega – e oggetto di scambio con i partner di governo Fratelli d’Italia, sostenitori del presidenzialismo, marcia su due binari. Da una parte il ddl, che individua le modalità attraverso le quali (interpretando il dettato dell’art. 116 c. 3 del Titolo V della Costituzione, riformato nel 2001, riforma che Gianni Ferrara definì “un manifesto di insipienza giuridica e politica”) le regioni a statuto ordinario potranno stipulare intese con il governo, che consentirebbero l’accesso alla potestà legislativa esclusiva da 1 a 23 materie previste nei commi 2 e 3 dell’art 117, (tra cui sanità, infrastrutture, sicurezza sul lavoro, ambiente, beni culturali, ricerca e università, rapporti con l’Ue, commercio estero, giustizia di ...

«Un organismo terzo, autorevole ed efficiente, come l’Ufficio Parlamentare del Bilancio, con il compito di definire i Lep». Ieri mattina il governatore Vincenzo De Luca rilancia ...“Stupisce, ma fino a un certo punto, la scelta di 4 dei 62 esperti che hanno presentato le dimissioni dal Clep. Sono venuti meno ad un impegno assunto non con la Lega, ci mancherebbe, ma con i cittadi ...