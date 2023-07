Calciomercato | Scamacca Roma per me è casa | ho nostalgia dell' Italia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'attacante del West Ham: "Tornare in Serie A non sarebbe un passo indietro".- Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Gianlucaè uno degli uomini del momento del. L'attaccante, inseguito fra le altre dalla, dal Milan e dalla Juventus, hae sogna

L'attacante del West Ham: "Tornare in Serie A non sarebbe un passo indietro". ROMA - Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Gianlucaè uno degli uomini del momento del. L'attaccante, inseguito fra le altre dalla Roma, dal Milan e dalla Juventus, ha nostalgia dell'Italia e sogna un ritorno in Serie A, ...Gianluca© LaPresse -.itChe l'attaccante classe 1999 piaccia molto a diverse squadre del nostro campionato non è un mistero. Ci sta pensando la Juventus per il dopo Vlahovic, ...La Roma è alla ricerca di un centravanti e oltre ai soliti nomi die Morata nelle ultime ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 12 luglio 2023

Calciomercato Roma - Morata disposto a ridursi lo stipendio. Scamacca attende i giallorossi Voce Giallo Rossa

Gianluca Scamacca ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove dichiara tutto il suo amore per la Roma.L'attacante del West Ham: 'Tornare in Serie A non sarebbe un passo indietro'.ROMA (ITALPRESS) - Tutti lo vogliono, tutti lo cercano.