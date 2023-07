Calciomercato Roma | per Kristensen è quasi fatta

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il mese di luglio sta per essere dimezzato dalle scure del tempo, ma c’è uno sport che non subisce tali mutamenti: si tratta del calcio. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della sessione estiva di, non si arrestano le trattative in entrata e in uscita per moltissime società. A tale sillogismo non si sottrae lache, dopo gli arrivi di Aouar e Ndicka e il comeback di Llorente, sono sempre più interessati al difensore Rasmusper il jolly in difesa Dopo qualche giorno in stand by, la trattativa che vede protagonista l’abile esterno, ha preso nuovamente piede e il suo arrivo a Trigoria è sempre più imminente. Inoltre sarebbe stata definita la clausola con cui si presenta ai giallorossi: giungerebbe in prestito ...