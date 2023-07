Calciomercato oggi 12 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Porte girevoli all’Inter | è il giorno di Pulisic al Milan

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È stato, mercoledì 12, ildi Christianal: lo statunitense ha infatti sostenuto le visite mediche presso la Clinica Madonnina dio. È dunque l’ex Chelsea il nuovo rinforzo per Stefano Pioli alle prese con la sostituzione di Brahim Diaz. Sempre nel capoluogo lombardo, Samir Handanovic ha lasciato ufficialmente l’Inter da svincolato dopo 11 stagioni in nerazzurro. Continua il pressing del Manchester United per André Onana, con il club che ora è alla ricerca di almeno due portieri: tra le idee Yann Sommer, Anatolij Trubin, David de Gea e Hugo Lloris, con Emil Audero (su cui sono anche Lazio, Atalanta, Juventus e Torino) più defilato. Se ne va anche il terzo portiere Alex Cordaz diretto verso un ruolo nello staff in Arabia Saudita dove è stato bloccato ...

... mancano ancora 40 giorni all'inizio del nuovo campionato e la chiusura del. ... La presenza di tutta la dirigenza quidimostra che accanto alla squadra che va in campo ce n'è una che ...Non a caso, la conclusione èuna delle sue caratteristiche migliori'. Un'altra capacità è quella 'della costruzione e della finalizzazione, (Reijnders, ndr) crea spesso le condizioni per ...Torino, primi contatti con l'agente di Luca Pellegrini, ma l'esterno della Juve aspetta la Lazio Secondo quanto riportato da.com, nel pomeriggio diil Torino ha incontrato l'agente di Luca Pellegrini per sondarne la disponibilità al trasferimento. Ci sono stati i primi contatti per il terzino, che però ...

E' stato inaugurato alle 19:26 (orario scelto per ricordare l'anno di fondazione della Società) il nuovo Store del calcio Napoli in Via Calabritto, nel centralissimo quartiere Chiaia. Il taglio del ...Il calciomercato del Milan è iniziato con una grande accelerata che ha portato il club a chiudere diversi colpi: ora c'è anche un duro colpo.