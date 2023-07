Calciomercato Napoli | dalla Francia sicuri | novità su Osimhen

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Le ultime newsrendono felici i tifosi azzurri, con l’indizio che potrebbe aver confermato indirettamente la permanenza diin quel di. Una vera e propria favola ha rappresentato il percorso in maglia azzurra di. Arrivato fra lo scetticismo generale, complici le spropositate cifre della trattativa con il Lille, il nigeriano è riuscito pian piano a superare le iniziali difficoltà, divenendo un baluardo della rosa targata. Capocannoniere, miglior attaccante della Serie A nonché uomo Scuetto per i partenopei, con i gol stagionali ben oltre quota 30 nonostante qualche acciacco fisico abbia tenuto il ragazzo di Lagos lontano dai campi per qualche giornata.è dunque pronta a riporre la propria fiducia fra le mani di ...

... sarà Mauro Meluso a sostituire Cristiano Giuntoli , recentemente passato alla Juventus, nel ruolo di direttore sportivo del. In tanti si chiedono chi sia, nonostante una carriera di tutto ...... dal Frosinone allo Spezia Meluso, nato a Cosenza nel 1965, ripartirà dunque dal. Nel 2011 l'... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiDiamanti allenerà le giovanili del Melbourne City Prima ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...

Calciomercato - Da Barcellona: "Napoli pronto a pagare la clausola di Dembelè in caso di cessione di Osimhen" NapoliToday

CALCIOMERCATO - Il nuovo direttore sportivo del Napoli è Mauro Meluso. Lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis, come di consueto sul suo profilo Twitter. Un nome ...Da Bigon a Meluso, ds erede di Giuntoli, annunciato a sorpresa su Twitter, tutti arrivano da club meno blasonati, non sono vincenti ...