Calciomercato Milan | svolta per l’affare Reijnders! Cosa succede

(Di mercoledì 12 luglio 2023)in arrivo sul fronte Reijnders: eccostando sul fronte centrocampista Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, è in arrivo unaimportante sul fronte Reijnders per il. Il calciatore non sta partecipando all’amichevole del club olandese contro lo Standard Liegi. Dopo l’ultima offerta da 20 milioni più bonus le trattative stano procedendo rapidamente e la fumata bianca per i rossoneri è ormai vicina.

sembra sempre più lontano dalla Premier e per i bookie, visto anche il grave infortunio di Abraham, sarà proprio giallorosso il suo futuro, offerto a 1,35, in netto vantaggio sul, altro club ...Il classe 2003 è stato il capocannoniere deldi Abate in Primavera 1 nell'ultima stagione.

L'esterno statunitense è arrivato oggi a Milano e firmerà un contratto quadriennale, l'Atalanta saluta il suo difensore e si prepara a portare a termine ...Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista di Sky, nel corso di Calciomercato - L'Originale ha parlato di Charles De Ketelaere suggerendo un eventuale espediente ...