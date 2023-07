Calciomercato Milan | si aspetta la risposta dell’AZ per Reijnders

(Di mercoledì 12 luglio 2023), i rossonerino una riposta nei prossimi giorni dall’AZ per l’offerta per TijjaniSecondo quanto riportato da Sky Sport, ilunaad ore dall’AZ Alkmaar per Tijjani. L’AZ ha già rifiutato la prima offerta da 16 milioni di euro più tre di bonus presentata dale insiste sulla propria valutazione di 25 milioni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

2023, estate pazza per i club europei tra le cessioni in Arabia Saudita e i tanti ... Arabia Saudita ma non solo: dal ribaltone in casaalle grane della Juventus, cosa sta succedendo ...Nel pomeriggio di giovedì, a Casa, era già in vendita la nuova tenuta dell'ex Chelsea. Nella sua carriera Pulisic ha indossato soprattutto la 10, sia in Premier che in nazionale , ma in ...... l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato del nuovo acquisto Daniel Maldini , arrivato in prestito con diritto di riscatto dalche si è riservato un controriscatto: ' Puntiamo molto su ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Pulisic è in Italia, manca solo l'annuncio del Milan. Milinkovic-Savic ufficiale all ... Sport Fanpage

Milan, Pavard lancia un messaggio ai rossoneri Milan, si accende la pista Benjamin Pavard Il difensore francese e’ in scadenza con il Bayern Monaco. Da un anno si rincorrono voci di mercato su un su ...“La mia sensazione è che stiamo costruendo un Milan attrezzato per giocare in Champions League”. Parola di Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell’evento organizzato dalla società ...