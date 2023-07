Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

... infatti, prima di sondare le potenziali occasioni che offrirà il, deve cedere ... la stessa fatta pervenire a Napoli,e Inter in passato. Sbloccare il capitolo cessioni ...... chi invece potrebbe partire, provocando inevitabile scontentezza nell'allenatore, è Nico Dominguez, sul quale è piombata forte la Fiorentina oltre alla Roma, il Fenerbahce e il, i rossoneri aspettano una riposta nei prossimi giorni dall'AZ per l'offerta per Tijjani Reijnders Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilaspetta una risposta ad ore dall'...

Tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni ed i prestiti di questa sessione di calciomercato estiva LIVE: focus sul 13 luglio con i prossimi colpi in arrivo ...Summit tra il Milan e l'agente di Luca Pellegrini fuori dai piani della Juventus di Allegri. Ecco tutti i dettagli ...