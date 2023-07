Calciomercato | l' Al - Nassr di Cristiano Ronaldo bloccato dalla Fifa | ecco cosa è successo

L'Al -, squadra saudita nella quale milita Cristiano Ronaldo, non potrà fare. Lo stop comprende le prossime tre finestre di trattative ed è stato deciso direttamente dalla FIFA. Il motivo ...Commenta per primo La Fifa sta spingendo per bloccare il mercato dell'Aldato il mancato pagamento di alcuni bonus al Leicester per l'affare Musa. Nonostante i rumors che rimbalzano dall'Inghilterra secondo il Telegraph l'eventuale sentenza non inciderà sui colpi già ...Il tutto per via della sanzione attuata dalla Fifa nei confronti dell'Al -che impedirebbe la registrazione di nuovi giocatori. Marcelo Brozovic (LaPresse) -.itAl centro c'è il ...

Al-Nassr, calciomercato bloccato: il Leicester chiede i bonus dopo la cessione di Musa Sky Sport

La FIFA ha deciso di sanzionare l'Al-Nassr, il club proveniente dall'Arabia Saudita, bloccando le prossime tre sessioni di mercato ...E' stato bloccato il calciomercato dell'Al Nassr: il motivo e gli ultimi aggionramenti sul futuro della squadra di Cristiano Ronaldo ...