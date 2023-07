Calciomercato Inter LIVE – Tutte le notizie del mercato estivo 2023

(Di mercoledì 12 luglio 2023)è l’unica pagina che permette ai tifosiisti di essere aggiornati ogni giorno, ale ore, minuto dopo minuto, sulle trattative didella squadra di Simone Inzaghi. La finestra estiva si apre ufficialmente sabato 1 luglio e si chiuderà a distanza di due mesi. Segui-News.it sule piattaforme per non perdere nessuna notizia né alcun aggiornamento su qualsiasi operazione nerazzurra dinella sessione estiva. Metti subitotra i preferiti! Di seguitole informazioni utili....

Stefano Pioli (LaPresse)E' andato sicuramente meglio il cammino nelle coppe anche se in semifinale di Champions League non è mai esistita partita con l'a dominare il Milan nel corso dei ...La sessione estiva diincomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato. Trattative, affari fatti e ... con l'che ha scelto Sommer come sostituto. Milinkovic - Savic è sempre ...... l'orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa del tecnico dell', Simone ... Ilè in piena evoluzione e, dopo la cessione di Marcelo Brozovic e l'arrivo di Frattesi, ...

Dopo Sommer, l'AD dell'Inter Giuseppe Marotta individua in un portiere che milita in un club di Serie B l'alternativa ideale ad Anatolij Trubin ...Eleonora Incardona si gode un momento particolare di relax, quello dell'aperitivo: il look della showgirl toglie il fiato ...