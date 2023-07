Calciomercato Inter | Inzaghi traccia la strada | il punto su Lukaku | Onana e Gosens

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nella giornata odierna di mercoledì 12 luglio è andata in scena la prima conferenza della stagione dell’. Ai microfoni si è prestato Simone, rispondendo alle numerose domande sui giornalisti, anche sul. Dopo aver chiarito che la squadra nerazzurra ha l’obiettivo di riconquinstare lo scudetto, il tecnico del Biscione ha fatto ilsu giocatori chiave del mercato come. Simone, tecnico dell’, persi farà il possibile Nella conferenza stampa Simoneha così parlato del futuro di Romelu: “Al momento è un giocatore del Chelsea, però sappiamo ...

Detto questo, mancano ancora 40 giorni all'inizio del nuovo campionato e la chiusura del. Leggeremo ancora tanti nomi, ma noi cercheremo di fare le cose per bene. Un'sempre più ...Grazie Samir!", questo il lunghissimo post con cui l'ha salutato l'estremo difensore sloveno, approdato in nerazzurro nel 2012 dall'Udinese. A 39 anni, possibile che Handanovic decida di ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato e uomo mercato dell'(LaPresse) -.itDal quartier generale nerazzurro, nel corso della conferenza stampa di presentazione, l'amministratore ...

Diretta calciomercato: Meluso è il nuovo ds del Napoli, l'Inter saluta Handanovic Corriere dello Sport

Anche Sensi in uscita dall'Inter in questa sessione di calciomercato: per lui però si sarebbe anche aggiunta una pretendente spagnola oltre al Monza ...L'Inter dà al via la stagione 2023/2024. Poco prima della conferenza stampa di Simone Inzaghi, l'amministratore delegato Beppe Marotta ha presentato gli obiettivi ...