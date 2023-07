(Di mercoledì 12 luglio 2023) ... non sono bastati i 100 milioni di euro in tre anni per convincere il centrocampista francese a lasciare la Juventus? L'entourage dell'ex stella del Manchester United, secondo la Gazzetta, avrebbe ...

, proposta indecente dagliper Zaniolo L'Al - Hilal vuole portare Nicolò Zaniolo nella Saudi Pro League in Arabia Saudita. L'attaccante della nazionale italiana secondo i media ...Milinkovic, Lazio addio: il Sergente dice 'sì' agli. Lotito chiede 40 milioni e punta Zielinskiultime notizie oggi: Lazio, contatti per Zielinski. Milan, domani arriva Pulisic. ...Napoli - "Vale tanto oro quanto pesa. Speriamo non dimagrisca". Prendiamo spunto da ... Ragion per cui, se glimettessero sul piatto una somma superiore a tale valore di base, il ...

Calciomercato, arabi scatenati: Pogba (offerta choc), Zaniolo, Zielinsky e... Affaritaliani.it

Il Napoli tratta per la cessione di Piotr Zielinski: il giocatore deve scegliere il suo futuro se in Arabia Saudita oppure alla Lazio di Sarri ...Calciomercato, Arabia Saudita scatenata: offerte choc e proposte indecenti per i campioni di serie A e non solo. I nomi ...