Calcio | Napoli De Laurentiis annuncia ' Mauro Meluso nuovo ds'

... scudetto al Milan,retrocesso in B. Nel secondo capitolo ('Esperienze in campo') spazio ad ... Eccone una breve sintesi: Calciosociale (Roma): la scuolache ha cambiato le regole dello ...Ex Lecce e Spezia il dirigente prende il posto di Cristiano Giuntoli- "Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!". Questo il tweet con cui il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ufficializza la nomina del nuovo ds. Meluso, classe 1965 ed ...... gli amici, i conoscenti, ma anche l'intero mondo del. Quello vicino alla Roma , in ...diffusa anche sui tabelloni dell'Olimpico prima del successivo match di campionato tra la Roma e il, ...

Osimhen, rinnovo in stand-by: la volontà dell’entourage. La situazione CalcioNapoli1926.it

Ex Lecce e Spezia il dirigente prende il posto di Cristiano Giuntoli NAPOLI (ITALPRESS) - 'Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il ...Il Napoli ha messo sul mercato Victor Osimhen, ma solo a fronte di una cifra spropositata: Luciano Spalletti concorda con la linea del suo ex presidente.