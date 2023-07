Calcio | Fiorentina Sabiri ' Felice di essere viola | voglio dare il 100%'

"Ho seguito lal'anno scorso in quasi tutte le partite e secondo me qui si fa unche va bene con il mio modo di giocare - ha aggiunto Sabiri - . Sono un giocatore che vuole crescere ...... ci incontreremo stasera.' Sabiri a Firenze trova anche Amrabat, compagno di squadra in nazionale: 'Spero di giocarci insieme, è un giocatore importante sia per il Marocco che per la. Dà ......più probabile a oggi è quella di un accordo tra i bianconeri e la massima organizzazione del... Più che allae ai suoi tifosi, i pensieri del tifo juventino sono in questo momento ...

'Lo seguiamo da tanto e ci aspettiamo molto da lui', le parole del dg Joe Barone FIRENZE (ITALPRESS) - 'Sono molto felice di essere un ..."Sono ancora deluso dalle due sconfitte, ma guardo al futuro con fiducia. Le sconfitte nelle due finali bruciano tuttavia è importante guardare oltre i risultati e riconoscere gli obiettivi che abbiam ...